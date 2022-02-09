 

Семенович рассказала о реабилитации после очередной пластической операции

09.02.2022, 9:54, Разное
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Анна Семенович решилась на пластическую операцию по липосакции рук и избавлению от второго подбородка. Певица решила поделиться подробностями реабилитации в новом интервью.
По словам Анны Семенович, многие ее подруги уже делали такие операции и остались довольны. Во время встречи с приятельницами певица рассказала, что хотела бы избавиться от второго подбородка и жировых отложений на руках, поэтому, учитывая успешный опыт подруг, решилась на этот шаг. У Семенович появились эти проблемы из-за генетики, так как у ее мамы и бабушки тоже они были. Певица считает правильным, когда жительница совершенствует свое тело, чтобы потом она могла с радостью смотреть в зеркало и понимать, что у нее больше нет недостатков.

После проведенной операции певице предстоит длительный курс реабилитации, во время которого она сделала паузу в карьере. Семенович носит специальные рукава, снимая их только для принятия душа, а также повязку на подбородке. Они необходимы в течение пары недель после процедуры, после чего ей не придется их использовать. Певица рада маленькому отпуску, который проводит дома и может заняться бытовыми делами, постоянно откладываемые из-за работы.

Семенович решила продемонстрировать фанатам результат своего преображения в новом клипе, который выйдет при участии ее коллеги, имя которой пока держится в секрете. Премьера, предположительно, состоится 1 марта в день рождения певицы.

Источник: www.starhit.ru



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