 

Не собственность, а доля: названы риски при покупке микроквартир

09.02.2022, 9:44, Разное
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Микроквартиры представляют собой жилплощадь до 18 квадратных метров, которые можно встретить как на рынке новостроек, так и на вторичном рынке. В первом случае – это апартаменты, а во втором –квартиры, которые ранее были комнатами в старых общежитиях или коммуналках.

Эксперты утверждают, что уменьшение “квадратов” жилья – это общемировый тренд, так что, неудивительно, что у россиян последние два года малометражная недвижимость пользуется спросом. Однако, отдавая предпочтение такому виду жилья, важно знать о рисках, с которыми можно столкнуться после покупки.

Если говорить о вторичном рынке, то основная опасность заключается в том, что доля не выделена в натуре, то есть, покупатель вместо объекта с собственным кадастровым номером получит всего лишь долю в квартире. Так что, не исключено, что покупатель в будущем может встретить на своем пороге человека, который имеет право на пропорциональную долю. Кроме того, бывали в практике и такие случаи, когда, к примеру, кухня становилась полноценным жилым помещением, а это, как говорят эксперты, незаконно. Покупка такой микроквартиры чревата тем, что собственники получают жалобы от других жильцов из-за неисправности инженерной сети.

Ранее “Дни.ру” рассказывали, с чем связана резко возросшая популярность малометражного жилья у россиян.



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