 

Стало известно о повышении прогноза по инфляции в 2022 году

09.02.2022, 9:44, Разное
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Сегодня стало известно о том, что Министерство экономического развития РФ выполнило поручение президента и предоставило в правительство обновленные цифры на 2022 год. Оказалось, что прогноз по темпам инфляции вырос с ожидаемых 4% до 5,9%.

Источники, близкие правительству, подтвердили эту информацию в комментарии газете “Ведомости”. Также они дали понять, что обновленные оценки довольно гибкие и во многом будут зависеть от конъюнктуры – это важно понимать.

Как сообщает телеканал “360” со ссылкой на осведомленный источник в Минэке, темпы инфляции в России будут зависеть от мировой динамики. Глобальная обстановка подвержена влиянию целого ряда факторов. Большое значение имеет финансовая (денежно-кредитная) политика государств с ведущей экономикой в мире, ситуация с урожаем в важных сельско-хозяйственных странах, восстановление глобальных цепочек поставок и некоторые другие факторы.

Ранее было заявлено о том, что федеральные ведомства предпринимают меры для сокращения роста цен на продукты питания. Госрегуляторы разрабатывают перечень социально значимых товаров, торговая наценка на которые не будет превышать 5%. “Дни.ру” рассказали о том, как фиксация цен на продукты отразится на россиянах.



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