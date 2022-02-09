 

Стало известно о переносе награждения фигуристов на ОИ из-за проблем с допинг-тестом у россиян

09.02.2022, 9:16, Новости дня
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Причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является проблема с допинг-тестом российского спортсмена перед Играми в Пекине, информирует Inside the Games.

Изначально церемония награждения должна была состояться во вторник. Позже ее перенесли на неопределенный срок, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).



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