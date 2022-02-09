 

Стало известно о переносе награждения фигуристов на ОИ из-за проблем с допинг-тестом у россиян

09.02.2022, 9:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является проблема с допинг-тестом российского спортсмена перед Играми в Пекине, информирует Inside the Games.

Изначально церемония награждения должна была состояться во вторник. Позже ее перенесли на неопределенный срок, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Украина объявила о создании препарата от тяжелых форм COVID-19

29.10 / Видео: Почему французы любят оскорблять религию

14.11 / “Бла-бла-бла”. Тунберг недовольна итогами климатической конференции в Глазго

09.12 / Hовый канцлер Германии Олаф Шольц принял присягу — эра Меркель завершилась

07.05 / Ольга и Наталья Сумские с родителями, Борисюк, Хостикоев. Опубликованы архивные свадебные фото Сумской

15.10 / Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в российских регионах

14.12 / Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США

03.06 / Nintendo начнет продажи консолей Switch Pro

12.05 / Российские хоккеисты отсидели на карантине перед гала-матчем с участием Путина

04.07 / На “Укроборонпром” совершили хакерскую атаку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика