Арест Алехиной за публикацию свастики объяснили

Участница арт-группы Pussy Riot Мария Алехина могла избежать ареста, если бы в своем посте, где были похожие на свастику знаки, добавила, что осуждает идеологию нацизма, сообщил руководитель признанного в РФ иноагентом аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

Верховский отметил, что Алехина могла бы избежать заключения под стражу за «экстремистскую символику» при определенном условии, которое сформулировано в самой статье, передает «Ридус».

«В ней (в статье), как известно, существует оговорка, что если автор попутно осуждает соответствующую идеологию, он не будет привлекаться к ответственности. Если он не удосужился, забыл, не догадался параллельно осудить нацизм – то он будет привлечен. Вне зависимости от того, какой вообще был контекст изображения данной символики», – отметил он.

8 февраля Тверской районный суд Москвы постановил арестовать Марию Алехину на 15 суток за публикацию в ее Instagram, на которой содержались знаки, похожие на свастику, по бокам надписи арабской вязью.

Сама экс-участница Pussy Riot заявляла, что символы, которые она использовала, являлись не нацистской свастикой, а «индуистскими знаками».

При этом в сентябре Преображенский районный суд Москвы приговорил Алехину к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в столице.