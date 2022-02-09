 

Глава МИД Словакии извинился за инцидент с украинским флагом в словацком парламенте

09.02.2022, 9:10, Новости дня
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“Несколько недель истерики и запугивания людей из-за договора об обороне с США превратились в восстание оппозиции и экстремистов в парламенте. Очень сложно отличить, кто из них кто… Мне жаль и еще больше стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Приносим свои извинения дипломатическим образом”, – написал Корчок.

https://www.facebook.com/ivan.korcok/posts/386417513290228

Контекст:

Инцидент с украинским флагом в словацком парламенте случился 8 февраля во время утверждения оборонного соглашения с США. Депутаты ультраправой партии Народная партия – наша Словакия, которая выступает против соглашения, Андрей Медвецкий и Петер Крупа заблокировали трибуну, развернув словацкий флаг.

После этого представители партии “Свобода и солидарность” Яна Цыганикова и Мирослав Жияк, поддерживающие подписание соглашения с США, подошли к трибуне и развернули флаг Украины. Тогда Медвецкий схватил бутылку и начал поливать водой Жияка, а также украинский флаг.

Голосование за оборонное соглашение, вокруг которого и произошел конфликт, должно пройти сегодня, 9 февраля, отмечает Teraz.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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