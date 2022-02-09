 

Более 4 тыс. украинцев за сутки попали в больницы с COVID-19

09.02.2022, 9:10, Новости дня
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Среди заболевших – 3308 детей и 1076 медработников.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Киеве (3684), Одесской (3587), Харьковской (2293), Днепропетровской (2111) и Хмельницкой (2093) областях.

Выздоровело 17 063 человека, 240 больных COVID-19 умерло. Попало в больницу 4385 пациентов. За сутки сделали около 177 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело более 4,38 млн человек, умерло – 101 887.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/312344620919761

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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