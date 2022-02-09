Путин призвал Зеленского исполнять Минские соглашения: По-другому не получится

Мнение украинских властей относительно достигнутых в Минске договоренностей не раз менялось. Президент России подчеркнул: сначала в Киеве говорят, что будут исполнять соглашения, потом заявляют, что это подорвет целостность их страны. А недавно украинский лидер и вовсе заявил, что ему не нравится ни один пункт из вышеназванного документа.

Сам Владимир Путин считает, что иной альтернативы, кроме как исполнять соглашения у его украинского коллеги нет – эти договоренности живы и имеют большое значение. Политик прокомментировал слова коллеги довольно иронично и заодно призвал главу Незалежной к активным действиям по назревшему вопросу.

“Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится,” – уверенно заявил президент.

Также, как сообщил Life, после переговоров с французской делегацией Путин высказал мнение о том, что Киев взял курс на “демонтаж Минских договоренностей”. Никаких подвижек со стороны украинских властей по важным пунктам соглашений нет. Таким образом Киев игнорирует возможности восстановления территориальной целостности страны мирным путем посредством диалога с Донбассом.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Владимир Зеленский высказался о месте возможных переговоров с Россией. Само место, на взгляд, политика не имеет значения.