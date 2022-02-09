 

Чиновникам будут выплачивать 14-ю зарплату

09.02.2022, 8:51, Разное
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Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий особый порядок материального поощрения государственных служащих высшего ранга.

Согласно тексту документа, глава государства, члены правительства, депутаты парламента, сенаторы и главы регионов получат право на выплату денежного пособия в размере оклада в течение календарного года.

– Работа на государство – это особая миссия, которая должна по достоинству вознаграждаться, в том числе и материально. В таком случае будет навсегда отсечена возможность коррумпировать чиновника. Чтобы не отягощать бюджет депутаты Госдумы приняли решение ограничить такую выплату. Поскольку тринадцатую зарплату и так получают все россияне, то условно можно назвать эту выплату четырнадцатой, – пояснил суть закона депутат Александр Хинштейн.

Первую «четырнадцатую зарплату» чиновники получат уже летом этого года. Начиная с 2024 года, число служащих, которым положены выплаты, увеличатся. Право на материальное вознаграждение получат высшие военные чины, сотрудники ФСБ, прокуратуры, разных структур МВД, Роспотребнадзора, ФНС и прочих ведомств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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