Загадочная история итальянского монаха, погибшего от самовозгорания

Самовозгорание человека относится к очень редкому виду “почти признанных” аномальных явлений. Многие случаи самовозгорания расследовались полицией и до сих пор нет никакой твердой теории, которая начисто бы отрицало такую возможность.

Среди странностей, связанных с самовозгоранием, отмечается не только сам факт того, что человека внезапно охватывает пламя, возникшее из ниоткуда, а то, что это пламя настолько жаркое, что за считанные минуты может уничтожить человеческое тело практически до состояния пепла и при этом, по какой-то загадочной причине, это пламя почти не повреждает находящиеся рядом с человеком легковозгораемые вещи.

Случаи самовозгорания человека встречались на протяжении всей истории. Один из них произошел в Италии в 1776 году.

В сентябре 1776 некий монах по имени Дон Джо Мария Бертоли, который обитал в храме на горе Волоре в районе Ливиццано, приехал в маленькую коммуну Филетто на ярмарку.

Он провел день посетив ярмарку, а также путешествуя по окрестностям, выполняя различные работы и улаживая некоторые мелкие дела. К вечеру он пошел в дом своего зятя, что был в соседней деревне Фениль.

Он ощущал себя сильно уставшим и потому сразу же отправился в выделенную ему комнате. Он заявил, что помолится, а потом ляжет спать. Но спустя несколько минут после того, как он скрылся в своей комнате, оттуда начал доноситься шум и громкие крики, полные боли. Члены семьи тут же прибежали туда и были напуганы увиденным:

“Не прошло и нескольких минут, как в комнате послышался необыкновенный шум, и особенно различимы были крики несчастного. Услышав крики монаха, они тотчас же отправились в комнату и, войдя туда, его зять нашел его распростертым на мощеном полу и окутанным тонким пламенем.

Пламя начало затухать, когда они приблизились к нему, а потом, наконец, совсем исчезло. Они как можно скорее положили его на кровать и оказали ему всю помощь, которая была под рукой”, – рассказывалось в одном из отчетов того времени.

Первая странность заключалась в том. что все очевидцы описывали пламя как нечто живое, которое двигалось и реагировало на появление людей, словно было разумным существом.

Когда Бертоли осмотрели, оказалось, что он еще жив, но покрыт очень сильными ожогами на лице, руках и шее. При этом оказалось, что хотя верх его рубашки был сильно обгорелым, пламя нисколько не повредило тонкий носовой платок, спрятанный в районе плеча.

Было довольно странно и то что, хотя его шелковый ночной колпак был сожжен дотла, его волосы были совершенно не опалены, ни одна прядь не пострадала. Также его штаны, и нижнее белье тоже были целы.

Когда Бертоли немного отошел от шока и смог говорить, он рассказал, что во время молитвы он почувствовал “фантомный удар” в правую руку, “подобный удару дубины”, после чего его верхняя часть тела вспыхнула таинственным пламенем.

Что интересно, в комнате Бертоли почти не ощущалось специфического запаха гари, даже дымом не пахло. И ни один предмет интерьера не пострадал от огня. В целом все выглядело так, словно

Единственной другой странностью было то, что небольшая лампа с фитилем, полная масла, оказалась пустой, а фитиль сгорел дотла. Поэтому одной из первых версий было то, что монах каким-то образом вылил на себя масло и случайно поджег его.

Однако, когда пришел врач Батталья и стал осматривать ожоги Бертоли, он нашел что они выглядят чрезвычайно необычно для ожогов из-за разлившегося масла.

Оказалось, что кожа правой руки, плеча, а также почему-то бедра монаха была почти полностью отделена от подлежащих мышц и свободно свисала клочьями, которые Батталья решил обрезать. Также врач был очень удивлен тем, что правая рука Бертоли выглядела почерневшей и дурно пахнущей, словно от мгновенно начавшейся гангрены. Врач принял решение ампутировать эту руку.

Но это, по всей видимости не помогло, так как указывалось, что поражение начало распространяться и на другие части тела. Сам Бертоли от этого ужасно страдал, жаловался на жгучую жажду, и дергался в ужасных конвульсиях. Его фекалии были наполнены гнилостным содержимым и желчью, а также его истощала постоянная рвота, сопровождаемая лихорадкой и бредом.

На четвертый день таких мучений Бертоли скончался. Отмечалось, что за несколько часов до его смерти все тело Бертоли начало проявлять явные признаки гниения заживо, а сразу после смерти труп начал невероятно быстрым образом разлагаться.

“Незадолго до его кончины господин Батталья с удивлением заметил, что гниение зашло так далеко, что тело уже источало невыносимый запах, от него на постель ползли черви, а на левой руке отвалились ногти”, – указывалось в отчете.