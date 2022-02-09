Преступник показал, как за 10 секунд он открывает замок и выходит из камеры

Таиландец умудрился уйти из камеры в тюрьме, и представители органов правопорядке не могли понять, как ему это удается.

Однако парень не растерялся, и продемонстрировал им, каким образом ему удается открыть замок за полминуты, при этом он все врем я остается в камере. Полицейский снял все происходящее на камеру мобильного телефона.

Так как мужчина оказался под замком очутился здесь за незначительное нарушение, полицейские отнеслись к нему нормально.

Им было важно понять, как нарушитель выходит из камеры и переходит в другое помещение. Таиландец раскрыл правду не сразу, но настал момент, когда ему стало важно увидеть реакцию представителей закона.

Нарушителя закрыли в камере, он снял с брюк ремешок, продел один конец в металлическую бляху, в итоге образовалось нечто похожее на петлю.

Он наступил на петлю всей массой тела, и замок попросту не выдержал нагрузки.