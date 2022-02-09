 

Американец проснулся и увидел возле себя трех пришельцев

09.02.2022, 8:40, Разное
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Это произошло 30 октября 2021 года в Уайтхолле, штат Иллинойс (США). Случай был опубликован в местном уфологическом блоге ufosnw.com.

Неназванный очевидец рассказал, что в 4:06 ночи он внезапно проснулся и тут же увидел возле своего лица пять неестественно длинных пальца. Потом он увидел, что эти пальцы принадлежат одному из трех человекоподобных существ, что стоят рядом с его кроватью.

Существа были ростом около 5 футов (1,5 метра) и имели большие черные глаза. Вдруг что-то ударилось в стену, после чего существа мгновенно исчезли.

Осматривая себя после этого инцидента, очевидец обнаружил на своей шее, там, где касались пальцы существа, три царапины. Он также предоставил фото этих царапин.

Это был не первый инцидент, когда данный человек столкнулся с пришельцами. По его словам, 27 мая 2021 года на поле рядом с его частным домом приземлялся инопланетный корабль и оставил следы.

Мужчина увидел приземляющийся на поле НЛО, когда встал ночью, чтобы пойти в туалет. Он увидел в окне несколько огней, движущихся по небу, а потом он заметил отдельный ярко-оранжевый объект с 6 или 7 огнями.

Очевидец сильно испугался и даже начал причитать “Не делайте мне больно”, но НЛО лишь присел на поле, а потом бесшумно улетел прочь. Первоначально объект выглядел вытянутым, как сигара, но когда поднялся, он принял форму блюдца.

Позже этот очевидец посадил на своем поле соевые бобы и на том месте, где высаживался НЛО, бобы так и не взошли, там осталось пустое место. Он показал фото этого поля после высадки НЛО и после того, как осенью там выросли бобы.

Сейчас, после того как три пришельца внезапно оказались в его спальне. этот человек очень боится, что они снова придут за ним.

По словам администратора ufosnw.com, некоторые могут сказать, что это эпизод сонного паралича и он сам не может этого исключить, так как не является экспертом по нарушениям сна. Однако свидетель лично сказал его, что это был единственный раз, когда это произошло с ним.

Учитывая также более ранний эпизод с высадкой НЛО на его поле и влияние следа на рост соевых бобов, админ предполагает, что данный случай весьма правдив.



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