 

Предсказания генерала ФСБ о будущих событиях

09.02.2022, 8:36, Разное
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Каждый решает для себя — верить в экстрасенсорику или нет. Но то, что в Кремле есть отдельное подразделение ФСБ, которое работает в этой сфере, говорит о многом.

Борис Ратников — создатель и руководитель спецотдела экстрасенсов при правительстве страны. Будучи генерал-майором Федеральной службы безопасности, он занимался охраной президента и его окружения. Причем охрана эта заключалась не в защите от физических угроз. В 2020 году экстрасенса не стало, однако он успел написать много трудов, благодаря которым раскрывается пелена тайны по поводу будущего России и всего мира.

Будущий генерал родился в 1944 году в Московской области. Он жил жизнь самого обычного советского гражданина. После школы поступил в Московский авиационный институт, по окончании которого начал работать инженером. Однако дальше в его биографии начинаются перемены. Ратников оканчивает школу для сотрудников КГБ и отправляется воевать в Афганистан. За участие в боевых действиях он получает множество медалей и орденов, а по завершении войны его берут на службу в Кремль, где генерал-майор основывает первый в истории страны спецотдел по безопасности с внедрением экстрасенсорных разработок.

После выхода на пенсию Ратников начал выпускать статьи и книги, в которых подробно рассказывал о феноменальных возможностях человеческого организма. При этом в его работах были раскрыты некоторые секретные подробности возглавляемого им ранее спецотдела. Так, выяснилось, что его группа исследовала телепатию, ясновидение, гипноз, прикладную психологию, парапсихологию, телекинез, астрологию и другие эзотерические направления.

Незадолго до своей смерти Борис Константинович рассказал о войне без оружия, которая идет прямо в наши дни. По его словам, эта война опасней любой другой, поскольку идет разрушение нравственности людей.

Это происходит благодаря страху, который внедряется в головы людей. Корпорации и государства создают искусственный голод, подсаживают людей на алкоголь и допинг, создают условия для нищеты. Все это ради одного — сокращение популяции людей.

В одной из работ Ратникова говорится о неком проекте, который активно внедряется для того, чтобы уменьшить население земного шара. Это связано с тем, что на планете осталось ограниченное количество ресурсов, которые не рассчитаны на постоянно растущее население Земли.

Генерал-майор ФСБ предупреждал, что после того, как прошлые методы по внушению страха перестанут работать, в ход пойдут искусственные вирусы, разработка над которыми ведется с 80-х годов прошлого столетия. По словам Бориса Ратникова, единственный способ выжить в противостоянии этим болезням — это очищать мысли и повышать вибрации своего сознания. В этом могут помочь светлые помыслы, крепкая нравственность и отказ от желания быть эгоистом.

Касательно России Ратников говорил, что в 2030 году произойдут изменения, после которых РФ перестанет существовать как целостный субъект.



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