На Марсе обнаружили загадочную «инопланетную структуру»

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг (Scott C. Waring) вновь заинтриговал читателей своего блога удивительной находкой на снимках поверхности Марса, полученных марсианским ровером NASA.

Исследователь обратил внимание на тот факт, что марсоход проехал очень близко с инопланетным объектом, на котором ко всему прочему видна непонятная маркировка. По мнению уфолога, обнаруженная структура говорит о присутствии на Марсе инопланетной технологии, которая опередила человечество на тысячи или даже миллионы лет.

Скотт Уоринг считает, что это может быть телепортационное устройство, которое может перебросить любой объект, включая человека, в любую точку Вселенной, но в радиусе 20 световых лет. К сожалению, уфолог не объяснил, откуда у него такие предположения. Устройство, продолжает размышлять уфолог, управляется телепатически.

Согласно другой версии, данная технология может представлять собой усилитель энергии, который можно использовать для увеличения мощности какого-то энергетического оборудования, например, лазера.

По мнению уфолога, данная технология может изменить направление развития человечества, а страна, которая первая ей завладеет, станет ведущей мировой державой. С другой стороны, последствия от получения подобной технологии могут оказаться катастрофическими для всего человечества.