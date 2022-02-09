Генсеку ООН передали требования РФ к США по визовым обязательствам

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что передал генеральному секретарю организации послание главы МИД Сергея Лаврова с требованием от США выполнения своих визовых обязательств.

Небензя сообщил в эфире «Россия 24», что он передал генсеку ООН «послание министра, в котором он перечисляет эти проблемы (с визами для дипломатов) и требует от генерального секретаря начать процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со стороной пребывания, для того чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечивать условия для работы миссии при ООН», передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что власти США «намеренно не выдают визы» россиянам.

Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц пояснил, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США после того, как посольство в Москве с мая прекратило прием таких заявлений.

Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз.