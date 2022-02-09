 

Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю

09.02.2022, 8:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пекин требует от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю и прекратить любые связи между военными Тайваня и США, сообщил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot.

«В мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китай требует от США немедленно аннулировать вышеуказанный план продажи вооружений Тайваню», – передает РИА «Новости» слова У Цяня.

Он призвал Вашингтон «прекратить связи военных США и Тайваня, а также перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, во избежание серьезных последствий для отношений вооруженных сил Китай и США, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе».

По его словам, НОАК примет все необходимые меры для защиты суверенитета и пресечения любого внешнего вмешательства.

«Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для того, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность и непоколебимо пресекать любое внешнее вмешательство», – сообщил У Цянь.

Ранее Госдеп одобрил продажу Тайваню танков и ЗРК.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / В Ивано-Франковске студенты занялись сексом во время онлайн-лекции

10.07 / Грузия открывает границы пяти странам ЕС 

26.09 / Путин прилетел на вертолете на «Кавказ-2020»

23.09 / Ростех показал функциональный макет российской базовой станции стандарта 5G

03.03 / “Ведутся на всякие TikTokи”. Мэр города в Ивано-Франковской области заявил, что две школьницы отравились таблетками

25.08 / Стена Трампа на границе с Мексикой начала разрушаться

18.02 / В мире: Испанский певец брошен в тюрьму за восхваление Сталина и СССР

29.06 / Смелянский останется главой “Укрпошти” еще на два года. Он заверил, что это “последний срок”

22.01 / Юристы объяснили появление термина «жилье второго класса»

12.02 / Экран смартфона оказался в 10 раз грязнее ободка унитаза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика