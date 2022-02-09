Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю
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Пекин требует от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю и прекратить любые связи между военными Тайваня и США, сообщил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot.
«В мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китай требует от США немедленно аннулировать вышеуказанный план продажи вооружений Тайваню», – передает РИА «Новости» слова У Цяня.
Он призвал Вашингтон «прекратить связи военных США и Тайваня, а также перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, во избежание серьезных последствий для отношений вооруженных сил Китай и США, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе».
По его словам, НОАК примет все необходимые меры для защиты суверенитета и пресечения любого внешнего вмешательства.
«Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для того, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность и непоколебимо пресекать любое внешнее вмешательство», – сообщил У Цянь.
Ранее Госдеп одобрил продажу Тайваню танков и ЗРК.
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