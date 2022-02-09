 

Москва ответила на угрозы закрытия «Северного потока – 2»

09.02.2022, 7:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если предположить, что газопровод «Северный поток – 2» не будет введен в эксплуатацию, РФ найдет других покупателей на этот газ, сообщил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Это (запуск «Северного потока – 2») нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что «Северного потока – 2» не будет», – передает РИА «Новости» слова Чижова.

Напомним, во вторник президент США Джо Байден пригрозил, что «Северного потока – 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Эммануэль Макрон в Литве и в Латвии: в поддержку белорусского народа и за стратегический диалог с Россией 

12.01 / Минздрав планирует сделать прививки от COVID-19 половине населения Украины к марту 2022 года

04.08 / Шторм «Исайас» бушует в Средне-Атлантических штатах

24.03 / Yomiuri – напряжённость между Россией и США сказалась и на переговорах по Курилам

08.07 / Меркель: ЕС следует приготовиться к «Брекзиту» без соглашения

15.11 / В новой линейке iPhone 13 установят гибкие батареи

02.07 / Гетманцев о введении кассовых аппаратов в Украине: Считаю ошибочным решение об отсрочке

20.09 / СБУ открыла уголовное производство из-за выборов в Госдуму РФ, которые проводили в оккупированном Крыму

31.01 / Патрушев назвал полной нелепостью утверждения о «российской угрозе» Украине

28.09 / Американские ученые сумели отслеживать сразу миллион нейронов в мозге подопытных мышей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика