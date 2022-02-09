 

В Польше заявили о победе РФ и Китая над Европой

09.02.2022, 7:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый газовый контракт с Пекином делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу, сообщил журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.

В конце прошлой недели Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на прокачку газа по дальневосточному маршруту.

Комментируя эту информацию, Кублик обвинил Россию в создании энергетического кризиса в ЕС и «газовом шантаже» из-за проходящего по дну Балтики трубопровода «Северный поток – 2». Журналист напомнил о риске введения санкций против проекта и выразил недовольство, что контракт с Китаем поможет РФ снизить зависимость от продаж топлива в Европу.

Так, по его словам, новый договор позволит Пекину выйти на первое место среди покупателей российского газа, подвинув Германию, реализация проекта «Союз Восток» приведет к удвоению поставок в Китай.

«Через десять лет Газпром будет ежегодно продавать Китаю уже около 100 млрд кубометров газа, это примерно две трети от объема российского экспорта в ЕС», – передает РИА «Новости» слова Кублика.

Он отметил, что Пекин и европейские страны будут получать голубое топливо с разных месторождений, так что Запад не лишится его.

«Однако благодаря наращиванию объема поставок в Китай РФ будет меньше зависеть в финансовом плане от экспорта в Европу», – подчеркнул репортер.

Ранее Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по Дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и в совокупности достигнет 48 млрд кубометров в год, включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири – 1».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / “Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права?” Зеленский прокомментировал блокировку Германией поставок Украине оружия

25.05 / Стали известны результаты теста на наркотики солиста выигравшей Евровидение группы

27.01 / В США сравнили ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму

30.07 / SRF – признал вину, но извинений за ядерные испытания не принёс — Макрон налаживает отношения с Французской Полинезией

10.09 / США ввели санкции против украинского нардепа Деркача

26.06 / “Пошел вон!” – в Туркменистане появились листовки за отставку президента

11.12 / Холодов: За год табачный рынок не выполнил условий меморандума, снова требуется вмешательство президента

09.04 / В РФ научились диагностировать рак с помощью спящих под наркозом крыс

16.03 / Большинство случаев тромбоза после прививки AstraZeneca в ФРГ выявили у женщин

04.03 / Социолог о возможном создании новой партии власти: Это будет такая же, как и “Слуга народа”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика