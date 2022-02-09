Guardian – «Я каждый день плачу» — Олимпиада в Пекине омрачена многочисленными жалобами спортсменов на условия питания и проведения соревнований

Представители делегаций или спортсмены целого ряда стран, в том числе России, Швеции, Польши и Германии, пожаловались на питание, условия содержания на карантине и проведение соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине, пишет The Guardian. Впрочем, в МОК отметили, что услышали жалобы и работают над решением проблем.



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Накануне зимних Олимпийских игр Китай обещал всему миру «хорошо налаженные, безопасные и самые великолепные» Игры. Однако, как отмечает The Guardian, всего через несколько дней после начала соревнований организаторы столкнулись с многочисленными жалобами со стороны спортсменов и делегаций множества стран.

Так, представители шведской команды жалуются на опасные условия проведения соревнований. Спортсменка из Польши рассказала о том, что жила в постоянном страхе в пекинском изоляторе для спортсменов с положительным тестом на коронавирус. Финская делегация жалуется на то, что их хоккеиста держат на карантине без всяких на то оснований. А немцы жалуются на отсутствие горячего питания на горнолыжном спуске.

Издание отмечает, что Игры в Пекине и не могли пройти без трудностей, учитывая «замкнутую систему», призванную предотвратить распространение коронавируса. Спортсменам разрешается покидать Олимпийскую деревню только для тренировок, соревнований или возвращения на родину после их окончания. Тем не менее всё больше спортсменов выражают разочарование относительно других аспектов Олимпиады.

Низкая температура для зимних Игр — обычное явление, однако шведская делегация настоятельно просит проводить соревнования по лыжным гонкам в начале дня, после того как лыжница Фрида Карлссон из-за холода оказалась в предобморочном состоянии в конце женского скиатлона 7,5 км + 7,5 км.

По правилам Международной федерации лыжного спорта (ФИС), соревнования нельзя проводить при температуре ниже -20°C. В субботу во время проведения женского скиатлона температура в Национальном центре лыжного спорта в Чжанцзякоу, в 200 км к северо-западу от Пекина, опустилась до -13°C, но с учётом сильного ветра было намного холоднее.

«Существуют температурные ограничения, но я не знаю, измеряют ли они также влияние ветра. Если ФИС говорит, что сейчас -17°C и ветрено, но -35°C, учитывая холодный ветер, что тогда делать», — посетовал глава шведской сборной Андерс Бюстрём.

Из-за столь низких температур Бюстрём призвал перенести женскую спринтерскую гонку во вторник на более раннее время. «Скиатлон начался в 4 часа дня, и Фрида Карлссон была полностью сокрушена холодом. Плохо, что спринт начнётся ещё позже», — добавил швед.

Польская спортсменка в шорт-треке Наталья Малишевская, которая была вынуждена пропустить соревнования на дистанции 500 м в субботу, рассказала, насколько страшно ей было в пекинском изоляторе после положительного теста на COVID-19 и даже после того, как она его покинула. Как напоминает The Guardian, тех, кто находится в изоляторе, выпускают, если у них нет симптомов заболевания и они получают два отрицательных теста с разницей в 24 часа. Однако Малишевской, после того как разрешили вернуться в Олимпийскую деревню, сообщили о том, что произошла ошибка.

«Меня вытащили из комнаты в 3 часа ночи. Эта ночь была ужасной, я спала в одежде, потому что боялась, что в любой момент кто-то заберёт меня обратно в изолятор. Потом пришло сообщение, что, к сожалению, они ошиблись, и я представляю угрозу и меня не должны были выпускать из изолятора», — рассказала спортсменка. Конькобежка призналась, что всё это время плакала, пока у неё «не заканчивались слёзы» и больше просто не может «всё это выносить».

С 23 января более 350 участников Игр, включая десятки спортсменов, сдали положительные тесты на коронавирус по прибытии в Пекин. Многие из них до сих пор находятся в изоляции и опасаются, что Игры для них закончились.

Один из них — финский хоккеист Марко Анттила, который сдал положительный тест, но перед вылетом в Пекин у него было несколько отрицательных результатов. В делегации Финляндии настаивают на том, что его держат в изоляции без всякой причины. «С медицинской точки зрения мы знаем, что такой человек больше не заразен и не представляет опасности для другой команды. Эти решения об изоляции основаны не на медицине или науке, это скорее культурные и политические решения», — заявил главный врач финской сборной Маарит Валтонен.

По словам главного тренера сборной Финляндии по хоккею Юкки Ялонена, ситуация негативно отразилась на психическом здоровье Анттилы. «Мы знаем, что он полностью здоров и готов к работе, и именно поэтому мы думаем, что в Китае по какой-то причине не уважают права человека в отношении него», — приводит издание слова Ялонена.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова также недавно рассказала о своих впечатлениях от пребывания в карантинном отеле после положительного теста. «У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные чёрные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё закончилось. Я каждый день плачу. Я очень сильно устала», — отметила спортсменка на свой страничке в Instagram.



Васнецова разместила фотографию того, чем, по её словам, её кормят «на завтрак, обед и ужин пять дней». На фото небольшой поднос с макаронами, соусом, куском курицы и несколькими картофелинами.

Недовольны питанием, которое предоставляют спортсменам, остались и в немецкой сборной. После того как соревнования по скоростному спуску у горнолыжников на Олимпийских играх в Пекине были перенесены на 7 февраля из-за ветра, тренер сборной Германии по горным лыжам Кристиан Швайгер пожаловался на отсутствие горячей пищи для спортсменов. По словам Швайгера, спортсменам предложили только «чипсы, немного орехов и шоколада, больше ничего».

В Международном олимпийском комитете заявили, что им известно о жалобах и там работают над решением проблем. «Мы сочувствуем каждому спортсмену, который не может участвовать в соревнованиях из-за COVID-19. Протоколы были введены, чтобы обеспечить безопасность Олимпийских игр для всех», — прокомментировали ситуацию в МОК.