 

Макрон: Путин не будет обострять ситуацию вокруг Украины

09.02.2022, 7:28, Разное
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Накануне в Москве состоялись переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Путина. В частности, главы двух государств обсудили ситуацию вокруг Украины. Судя по заявлениям политиков, беседа была достаточно плодотворной. О чем они договорились, стало известно общественности.

По словам президента Франции, во время переговоров российский коллега заверил, что не станет обострять ситуацию вокруг Украины. Макрон считает, что это имеет значение. Политик также добавил, что обменялся с президентом России мнениями по вопросам безопасности.

Кстати, во вторник, 8 февраля, французский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве. Как и во время переговоров с Путиным, Макрону удалось достичь прогресса по вопросу стабильности. Об этом рассказал сам президент Франции.

Ранее Financial Times сообщило о сделке Владимира Путина и Эммануэля Макрона по Украине. По данным издания, президенты России и Франции договорились о мерах по деэскалации напряженности вокруг Незалежной. Главы двух государств также решили продолжить обсуждение французских предложений. Об этом подробно писали “Дни.ру”



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