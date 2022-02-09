 

Эксперт Юшков: США стали зависимы от России из-за своих санкций

09.02.2022, 7:28, Разное
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В то время как Белый дом грозится ввести против Москвы очередные санкции, США продолжают наращивать закупки топлива у России. Сложившаяся ситуация может показаться абсурдной. Объяснить ее попытался ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Скоро Россия будет восполнять почти четверть потребности США в дизеле. То есть Америка становится еще более зависимой от своего “противника” на политической арене. По словам эксперта, это произошло из-за санкций, которые Вашингтон так любит вводить против других стран.

Причиной этого явления стали ограничения против Венесуэлы, которая была лидером среди поставщиков топлива в США. Под ту нефть настроены заводы. Сейчас американцы закупают российскую, потому что, во-первых, она имеет отличное соотношение цена-качество, а во вторых, может стать практически идентичной с венесуэльской, объяснил Юшков.

Эксперт отметил: бизнес не обращает внимание на политику и исходит лишь из того, что не запрещено. Как заявил президент России Владимир Путин
несколько лет назад, санкции в первую очередь вредят тем, кто их вводит.



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