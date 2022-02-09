На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков в клипах

Полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах, опубликованных ранее в интернете. Как сообщил источник в правоохранительных органах, музыкант не признал вину.

«Полицейские в Набережных Челнах по результатам проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении и о проведении административного расследования по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч. 1.1 ст. 6.13 КОАП РФ). Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю. Вину Моргенштерн не признал», – приводит слова источника ТАСС.

Кроме того, по словам источника, для проведения экспертизы были привлечены специалисты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы, которые определили в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств, а также побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению». В административном деле речь идет о таких клипах, как «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner».

В свою очередь адвокат музыканта Сергей Жорин подтвердил, что в отношении его доверителя полиция Набережных Челнов вынесла постановление о привлечении к административной ответственности. По его словам, заявление изначально поступило в полицию по поводу песен Моргенштерна, но экспертиза не нашла в них пропаганды наркотиков. «Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил „креатив“ и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики», – сказал Жорин. «Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление», – сообщил адвокат агентству.

В декабре 2021 года клип Моргенштерна «Розовое вино 2» с пропагандой наркотиков исчез из YouTube-канала исполнителя. Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.

В июне 2021 года Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств. После этого защита музыканта обжаловала приговор. В июле полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков против Моргенштерна по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения.