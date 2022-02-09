 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

09.02.2022, 7:00, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 5,5 копеек, курс евро вырос на 9,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 5,5 копеек и составил 75,0625 рубля. Курс евро также вырос на 9,75 копейки и составил 85,75 рубля, передает ТАСС.

Накануне утром рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро.



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