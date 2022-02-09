NBC – шаг навстречу нормальной жизни — сразу несколько штатов США отменили обязательное ношение масок в школах

Американские штаты Нью-Джерси, Коннектикут и Делавэр отменили обязательное ношение масок в школах на фоне непопулярности данной меры среди некоторых родителей и учеников, пишет NBC News. В Белом доме заявили, что мера носит рекомендательный характер и решение остаётся за руководством школ.

Сегодня Нью-Джерси, Коннектикут и Делавэр объявили о намерении отменить обязательное ношение защитных масок в школах.

ФИЛ МЁРФИ, губернатор штата Нью-Джерси: Это большой шаг навстречу возвращению к нормальной жизни.

В пригороде Кливленда средняя школа Трой больше не требует, а лишь рекомендует надевать маски в классах.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС, корреспондент NBC News: Насколько эффективно ношение масок?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ТРОЙ: Мне кажется, это очень и очень эффективно.

В этом учебном году из 550 учеников школы коронавирусом болели 83 человека. Кадровые проблемы также вынудили школу закрыться в декабре во время вспышки штамма «омикрон», когда ношение масок носило рекомендательный характер.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ТРОЙ: Мы на том этапе, когда чувствуем, что пора учиться жить с этим.

Всего в 55 километрах начальная школа Уорренсвилл Хайтс предпочла сохранить обязательное ношение масок. В этом учебном году из 890 учеников коронавирусом там переболел 31 ребёнок, и школа не закрывалась из-за вспышки COVID-19.

ДОНАЛЬД ДЖОЛЛИ, глава школьного округа Уорренсвилл Хайтс: Наше сообщество верит, что ношение масок — барьер, чтобы попытаться предотвратить распространение.

По всей стране более 60 процентов 500 крупнейших школьных округов всё ещё обязывают носить маски, хотя данных относительно эффективности этого для предотвращения вспышек в школах немного.

Опрос, проведённый Центрами по контролю и профилактике заболеваний США в 169 школах в штате Джорджия, показал, что в учебных заведениях, где ношение масок было обязательным, было на 21 процент меньше случаев заражения, чем в школах, где оно носило рекомендательный характер. Исследование в Аризоне показало, что вероятность вспышки коронавируса в школах, не требовавших носить маски в классах, была в 3,5 раза выше. Однако методология этих исследований под вопросом.

ЭЛИССА ПЕРКИНС, профессор Бостонского медицинского центра неотложной помощи: У нас нет убедительных исследований, подтверждающих что ношение масок оказывает большое влияние на предотвращение распространения заболевания в школах.

Также не хватает данных относительно недостатков ношения масок в школах.

КЭМЕРОН РИГГС, ученик старшей школы: Самым большим недостатком ношения маски в школе является влияние на социальные и психические аспекты.

Некоторые родители утверждают, что должны сами решать этот вопрос.

МЕЛИССА РЕНЕ, представительница движения «Родители против масок»: Дети учатся разговаривать с раннего возраста. И если мы наденем на них маски в возрасте двух лет и они не смогут видеть шевеление губами при разговоре, у них могут появиться задержки в развитии.

Но, по мнению других родителей, преимущества перевешивают любые недостатки.

МЕЛАНИ НАЙТ, мать: Мне кажется, что они должны носить маски. У многих родителей есть возможность вакцинировать своих детей от коронавируса, но у многих такой возможности нет.

МАТЬ УЧЕНИКА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ТРОЙ: Это непростое решение для любого родителя. Но в конце концов, если это защищает наших детей…

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС: Сегодня в Белом доме объявили, что рекомендуют носить маски в школах, но в конечном счёте решение остаётся за школами.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2022 года.