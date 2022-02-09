Insider – тысячи коммерческих спутников на земной орбите уже мешают работе астрономов

Статистика показывает, что за последние годы резко увеличилось количество помех для астрономических наблюдений из-за того, что на орбите появляются всё новые и новые спутники. Только за прошлый месяц компания SpaceX вывела на орбиту ещё полторы сотни коммерческих и научных спутников, не считая тех 1900, которые уже вращаются вокруг Земли. Это негативно отражается и на качестве снимков из космоса, которые необходимы для научных исследований, пишет Insider.



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Как показало новое научное исследование, опубликованное в специализированном издании Astrophysical Journal Letters, компания SpaceX уже запустила на орбиту так много спутников, что они всё чаще вызывают помехи и приводят к искажению астрономических снимков. При этом только за последний месяц было запущено около 150 спутников Starlink, а в целом Федеральная комиссия по связи США выдала разрешение на эксплуатацию 12 тыс. спутников, пишет Insider.

По имеющимся данным, к настоящему моменту из них было выведено на орбиту уже более 1900. И статистика показала, что количество изображений с искажениями, которые были спровоцированы полосами отражённого от спутников солнечного света, за это время значительно увеличилось, отмечается в статье.

Согласно исследованию, число таких искажений выросло в 35 раз: если в конце 2019 года они составляли менее 0,5% от общего количества снимков, то уже в августе 2021 года этот показатель подскочил до 18%. Причём эти цифры со временем только растут, поскольку SpaceX продолжает запускать всё больше спутников, предупреждают учёные.

По их оценкам, если число объектов Starlink на орбите достигнет 10 тыс., это может негативно повлиять практически на все астрономические снимки формата ZTF (Zwicky Transient Facility), сделанные в сумерках, в результате чего они будут искажаться полосами. По словам представителей NASA, спутники потенциально могут помешать астрономическим наблюдениям с Земли, поскольку становится всё сложнее отличить искусственные объекты на орбите от природных, таких как астероиды и кометы.

По мнению учёных, вероятность того, что эти полосы в итоге помешают астрономам обнаружить потенциально опасные астероиды, пока остаётся небольшой. Однако количество изображений, на которых заметны искажения, постоянно растёт, поскольку на орбиту выводится всё больше и больше спутников Starlink, — и это вызывает обеспокоенность, подчёркивается в исследовании.