 

Заявление Кремля подействовало на Макрона как холодный душ – турецкий политолог Капан

09.02.2022, 6:44, Разное
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За несколько часов до переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях российской стороны от встречи. Тогда замруководителя администрации президента РФ заявил, что Кремль не ждет мгновенных и кардинальных изменений внешнеполитической ситуации, потому что она на сегодняшний день очень сложная.

Политолог, пишущий для турецкого издания
Türkiye

Исмаил Капан, уверен: эти слова стали “холодным душем” для Макрона, который надеялся сыграть решающую политическую роль. По словам обозревателя, получилось не так, как ожидал французский лидер.

Капан обратил внимание на то, что позиция Германии и Франции по отношению к России отличается от той, что занимает США. Макрон верит, что Путин открыт для обсуждения многих вопросов. По мнению французского лидера, Евросоюз должен вести собственный диалог с РФ, не полагаясь на Вашингтон.

Ранее “Дни.ру” писали об итогах переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Встреча состоялась в понедельник, 7 февраля. Президенты Франции и России обсудили ситуацию вокруг Украины, а также предложения Москвы о гарантиях безопасности.



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