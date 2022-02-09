 

В Госдепе США увидели возможность для снижения рисков в отношениях с Россией

09.02.2022, 6:44, Разное
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Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман на открытии Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности заявила, что Госдепарламент приветствует обсуждение с Россией возможностей повышения прозрачности военных учений, а также снижения связанных с ними рисков.

По словам американского дипломата, Вашингтон уже рассказал, как можно улучшить принятый 10 лет назад
Венский документ
о мерах укрепления доверия и безопасности. США рассчитывают на продолжение этого процесса, отметила Шерман, добавив, что ОБСЕ является лучшей площадкой для решения таких вопросов.

Стоит отметить, что несколько лет назад зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая на Первом комитете Генассамблеи ООН, заявил, что предложения Запада по модернизации Венского документа лишены смысла. То есть у РФ негативное отношение к такой идее.

Ранее ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заметил, что, несмотря на сложные отношения с Россией, США зависимы от этой страны – РФ стала одним из лидеров поставщиков топлива в Америку. Это произошло из-за санкций, объяснил эксперт. Подробнее об этом ранее писали “Дни.ру”



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