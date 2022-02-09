 

У ведущей Екатерины Гордон украли ювелирные украшения

09.02.2022, 6:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телеведущую Екатерину Гордон обокрали, у нее украли ювелирные украшения, проводится проверка, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

У Гордон обокрали квартиру в Москве на Нахимовском проспекте, передает Пятый канал со ссылкой на собеседника.

Правоохранительные органы начали проверку, устанавливаются личности и оценивается размер ущерба.

Отмечается, что три недели назад Гордон вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. Компания предпринимателя занимается поставкой музыкальных инструментов в Россию. Церемония бракосочетания проходила в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

У Гордон это третий брак.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»

22.08 / Австралийцы обнаружили самый большой и старый коралл Большого Барьерного рифа

11.03 / Двухлетний сын украинской певицы снялся в рекламе

13.05 / Британское правительство готовит законопроекты о защите животных. Их признают разумными существами

03.06 / В ДНР оценили планы Госдепа привить молодежи Донбасса американскую культуру

12.08 / Авиакомпании попросили Минтранс проверить резкий рост цен на топливо

26.10 / Дубинский: Мы просрали Киев

25.10 / Никаких вегетарианских дисков — ЕС отказался от планов переименования бургеров без мяса

05.11 / Группа Kazka презентовала новый альбом и логотип накануне гастролей по США. Аудио

24.08 / Умер бывший глава КГГА Владимир Бондаренко – депутат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика