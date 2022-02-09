Саночница Иванова завоевала первую для РФ в женском санном спорте медаль
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Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине. Медаль стала первой для РФ в женском санном спорте.
Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх. Победу одержала немка Натали Гайзенбергер. Второй стала ее соотечественница Анна Беррейтер, передает РИА «Новости».
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Отмечается, что российские саночницы прежде никогда не завоевывали медалей в санном спорте на Олимпийских играх. Советские саночницы завоевали две медали: на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде Вера Зозуля стала первой, а Ингрида Амантова – третьей.
Ранее стало известно, что российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте свободным стилем на Олимпийских играх, и принес девятую медаль в копилку сборной России.
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