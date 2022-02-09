 

У ведущей Екатерины Гордон украли ювелирные украшения

09.02.2022, 6:16, Новости дня
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Телеведущую Екатерину Гордон обокрали, у нее украли ювелирные украшения, проводится проверка, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

У Гордон обокрали квартиру в Москве на Нахимовском проспекте, передает Пятый канал со ссылкой на собеседника.

Правоохранительные органы начали проверку, устанавливаются личности и оценивается размер ущерба.

Отмечается, что три недели назад Гордон вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. Компания предпринимателя занимается поставкой музыкальных инструментов в Россию. Церемония бракосочетания проходила в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

У Гордон это третий брак.



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