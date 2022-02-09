 

Саночница Иванова завоевала первую для РФ в женском санном спорте медаль

09.02.2022, 6:16, Новости дня
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Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине. Медаль стала первой для РФ в женском санном спорте.

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх. Победу одержала немка Натали Гайзенбергер. Второй стала ее соотечественница Анна Беррейтер, передает РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Отмечается, что российские саночницы прежде никогда не завоевывали медалей в санном спорте на Олимпийских играх. Советские саночницы завоевали две медали: на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде Вера Зозуля стала первой, а Ингрида Амантова – третьей.

Ранее стало известно, что российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте свободным стилем на Олимпийских играх, и принес девятую медаль в копилку сборной России.



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