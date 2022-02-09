США обвинили Россию в подрыве принципа неделимости безопасности

Если РФ может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает концепцию неделимости безопасности, на которую ссылается Москва, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на неформальной встрече по запуску в ОБСЕ «Возобновленного диалога по европейской безопасности».

«Россия неоднократно ссылалась на принцип неделимости безопасности. США согласны с тем, что это важная тема для обсуждения. Однако неделимость безопасности не означает, что одна страна может угрожать применением силы другой», – приводит ТАСС слова Шерман, которую цитирует постпредство США при ОБСЕ.

«Неделимость безопасности не означает, что одна страна может вторгаться в другую и пытаться незаконно аннексировать ее территории. Неделимость безопасности не означает, что одна страна может наложить вето на выбор союза другой страной и диктовать ей решения в сфере безопасности».

«Если РФ считает, как и мы, что она имеет неотъемлемое право на суверенитет и безопасность, то это же право должно существовать в равной степени для Молдовы, Грузии и Украины», – добавила первый заместитель госсекретаря.

Она выступила с утверждением, что РФ предпринимала действия, «которые не соответствуют ее обязательствам в рамках ОБСЕ». По версии Шерман, «если РФ может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает ту самую концепцию неделимости безопасности, на которую РФ теперь ссылается».

«Мы тепло приветствуем сегодняшнее возобновление диалога в ОБСЕ о европейской безопасности. США в полной мере поддерживают предложение действующего председателя рассмотреть в рамках диалога три блока вопросов: меры для выстраивания доверия и укрепления безопасности, предотвращение, управление и урегулирование конфликтов, невоенные аспекты безопасности», – добавила американский дипломат. По мнению Шерман, ОБСЕ является «жизненно важной площадкой для обсуждения этих вопросов».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, РФ «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила РФ обсудить трактовку принципа неделимости безопасности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал направить Москве скоординированный общий ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по безопасности, выразив мнение, что это даст странам союза возможность «продемонстрировать единство».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт РФ – НАТО.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали РФ письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения РФ по безопасности.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).