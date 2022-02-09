 

Путин: Отказываться от углеводородов пока рано

09.02.2022, 5:31, Новости дня
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Отказываться от углеводородов пока рановато, но нужно понимать, куда движется человечество, нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в онлайн-режиме.

«Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато, 20, 30, а может, и 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу, но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, куда вся планета движется», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент добавил, что приоритетом является экологическое благополучие и качество жизни граждан России.

Путин также заявил, что нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне.

«Мы много раз об этом с вами говорили, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь к своим коллегам из правительства. Мы видим, что происходит в других странах мира, как там выстраивается работа по всем этим направлениям, и нам, безусловно, нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты решения этих, безусловно, важнейших вопросов были нам каким-то образом навязаны», – отметил президент.

Путин отметил, что для того, чтобы этого не произошло, РФ надо быть в лидерах по этому направлению.

«Нам обязательно нужно двигаться дальше, вперед, тем более что географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать абсолютно любые виды экологически чистой энергии», – подчеркнул президент.

По словам Путина, речь идет в том числе об управляемом термоядерном синтезе и инновационных плазменных технологиях, по которым РФ занимает лидерские позиции в мире.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доля безуглеродных источников энергии в РФ превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.



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