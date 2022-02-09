 

В Румынию прибыли первые американские солдаты

09.02.2022, 5:31, Новости дня
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Первая сотня американских солдат прибыла в Румынию, чтобы подготовить размещение остальных военных, которые будут расквартированы на румынской территории, сообщил министр обороны страны Василе Дынку.

«Уже прибыли более 100 американских солдат – специалистов, которые готовят размещение военных, они уже находятся в Румынии. Мы готовы к этому уже давно с точки зрения логистики», – сообщил Дынку телеканалу Digi 24, передает РИА «Новости».

Прибывшие военные будут готовить условия для своих сослуживцев, остальные прибудут в Румынию через несколько дней.

Ранее сообщалось, что очередная группа военнослужащих американской 82-й воздушно-десантной дивизии высадилась в Польше.

Напомним, власти США объявили о планах перебросить дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и Германию 2 февраля.



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