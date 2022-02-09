 

Миллиардера Шепеля решили проверить на опьянение после ДТП с девятью авто

09.02.2022, 5:30, Новости дня
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Российского миллиардера Алексея Шепеля проверят на наличие алкоголя и наркотических средств в крови после аварии на Рублевском шоссе и улицы Красных Зорь, где столкнулись девять автомобилей, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

По предварительной информации, именно он стал виновником аварии. В данный момент на месте работают сотрудники столичного управления Госавтоинспекции. «В отношении предполагаемого виновника ДТП будет проведена проверка на состояние опьянения», – передает  Рен ТВ сообщение ведомства.

В Госавтоинспекции при этом отметили, что водитель Mercedes, двигаясь в попутном направлении из Москвы в область, не справился с управлением и столкнулся с другими машинами. «По уточненным данным, в ДТП пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника дорожной аварии – водителя автомобиля Mercedes», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в мае прошлого года суд приговорил сына миллионера Сергея Калиберды Виталия к восьми годам и трем месяцам колонии за ДТП в Подмосковье, в котором погибла молодая пара. Было установлено, что Виталий Калиберда 6 ноября 2020 года на автомобиле Cadillac нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие скончались на месте, а виновник аварии скрылся.



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