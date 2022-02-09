 

Российский мультфильм номинировали на «Оскар»

09.02.2022, 5:20, Новости дня
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Короткометражный мультфильм российского режиссера Антона Дьякова под названием «БоксБалет» вошел в число претендентов на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

В число номинантов также вошли «Дела искусства» (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн, «Бестия» (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса, «Робин» (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза, «Стеклоочиститель» (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго, объявили во время трансляции трансляции вручения премии «Оскар», передает ТАСС.

Российский мультфильм «БоксБалет» длится 15 минут и  рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.

Мультфильм уже был отмечен премией «Икар», а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче».

94-я по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоится 27 марта. На этот раз она пройдет в традиционном для премии театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В прошлом году основная ее часть прошла в камерном формате в амфитеатре железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station в связи с введенными на фоне пандемии нового коронавируса ограничениями.

Ранее американская киноакадемия представила шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар»: в категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм» попал российский мультфильм «БоксБалет».



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