 

Власти США разошлись с Оттавой в оценке протестов в Канаде

09.02.2022, 5:20, Новости дня
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Пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки разошлась в оценках проходящих в Канаде протестов с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и мэром канадской столицы Джимом Уотсоном.

«Это не то, как мы бы это охарактеризовали», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, согласна ли американская администрация со словами мэра Оттавы, назвавшего происходящее в столице восстанием, а также с мнением Трюдо, который заявил, что участники протестов пытаются парализовать канадскую экономику и демократию.

Пресс-секретарь также обратила внимание на блокирование движения по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). «Некоторые выражали мнение, что это связано с требованием вакцинации. Это не так. Это связано с тем, что движение затруднено из-за протестов», – сообщила Псаки.

«Мы, конечно, как вы знаете, поддерживаем право на свободу слова и протест», – подчеркнула также представитель американского президента. «Мы, конечно же, находимся в контакте с нашими канадскими коллегами», – добавила Псаки.

Накануне премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в национальный парламент на экстренное заседание по поводу протестов дальнобойщиков в Оттаве. Ранее Трюдо по соображениям безопасности покинул Оттаву на фоне масштабных акций протеста, инициированных канадскими дальнобойщиками в конце января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также были задействованы 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.

В понедельник мэр канадской столицы Джим Уотсон объявил о введении в Оттаве режима чрезвычайного положения из-за протестов против коронавирусных ограничений. Днем ранее Уотсон заявил, что ситуация в городе полностью вышла из-под контроля.



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