 

Мнение: О новом дерзком вызове от Рамзана Кадырова

09.02.2022, 5:18, Разное
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Думаю, что не ошибусь, если скажу, что такого от нынешнего главы Чеченской республики Рамзана Ахмад-хаджи Кадырова не ожидал никто. Даже среди тех, кто привыкли и «с пониманием» относятся к его дерзким выходкам — ну, там, силовиков послать в другой российский регион, чтобы семью оппонента похитить, или, там, художника обидеть, или даже журналистам угрожать. Но чтобы дело дошло уже и до этого

Наверное, как раз те, кто прекрасно знают modus operandi Героя России Рамзана Кадырова, подобного и не ожидали.

Но это случилось. Ошибки вроде бы нет. Говорят не люди, говорят беспристрастные цифры. И они свидетельствуют, что…

За 10 месяцев 2021 года, по данным Росстата, первое место по доле прибыльных организаций среди субъектов России заняла Чеченская Республика. 81,5% чеченских компаний показали положительные финансовые результаты за период с января по октябрь 2021 года. Восемь из десяти! И это солидный отрыв от других регионов. Более того, даже «суперприбыльная» #Москва, где крутятся доходы со всей страны, к Чечне и близко не подошла.

И всё это — на фоне коронавирусных ограничений, отсутствия в Чечне, по словам её руководителя, нефти и газа, и надеждах только на «дары Аллаха» Всемилостивого и Милосердного. А также на… помощь из Москвы. Которая превосходит все бюджетные назначения.

В общем, это — вызов. Как всегда, дерзкий. Вызов всем, кто ноет и жалуется на плохие условия, Ахьмад-Хьаьжин Рамзан с полным основанием может сказать, мол, работать надо лучше и Аллаха не забывать… А вы так умеете?

И всё же… Какой такой «прибыльный #бизнес» можно организовать в официально не самой богатой Чеченской республике? У кого какие бизнес-идеи?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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