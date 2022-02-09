Euronews – медведи в России ходят по улице и выглядывают из окон — а также принесли награду на фотоконкурсе

Как выяснилось, в РФ медведи действительно не только ходят на улице, но даже обитают в домах и выглядывают из окон — это показывают оригинальные снимки с северного острова Колючин, которые принесли автору награду на фотоконкурсе. Полярные хищники облюбовали здание бывшей метеорологической станции, которая была заброшена около 30 лет назад. На острове обитают десятки белых медведей, поэтому высаживаться туда люди не решились — для съёмки был использован бесшумный дрон, передаёт Euronews.

Медведи в РФ не только ходят по улицам, но и живут в домах и выглядывают из окон! Российский фотограф снял полярных хищников, обитающих на заброшенной метеостанции.

Фотографии получились случайно: экспедиция изначально собиралась на остров Врангеля в заповедник, но из-за непогоды яхта пристала к небольшому острову Колючин в Чукотском море.

ДМИТРИЙ КОХ, фотограф: Было очень опасно высаживаться на остров, потому что в тот момент там было около 30 белых медведей. Так что я решил использовать дрон с бесшумными винтами — так медведей он бы не побеспокоил.

Метеостанцию на Колючине построили в 1943 году и забросили в 1992-м. С тех пор труднодоступный остров люди посещали редко.

Сюрреалистичные фотографии получили награду на фотоконкурсе. По мнению учёных, медведи могли забраться в дома из любопытства, а могли искать там убежища от шума самолётов и кораблей. Но долго жить они там не будут.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.