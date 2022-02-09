 

N-TV – ЕС недоплатил Польше €15 млн в качестве штрафа за неэкологичный рудник

09.02.2022, 5:16, Новости дня
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Несколько месяцев назад Европейский суд наложил на Польшу штраф в виде ежедневного платежа на сумму в полмиллиона евро. Как поясняет немецкий телеканал N-TV, страна не провела как следует важное испытание на экологичность своего рудника. Теперь Брюссель вычел сумму месячного штрафа из регулярных финансовых отчислений Евросоюза для Польши — и это не последнее наказание для страны.


AP

Еврокомиссия впервые удерживает миллионы евро в рамках помощи ЕС для Польши в связи с судебным спором с этой страной, пишет немецкий телеканал N-TV. Тем самым власти в Брюсселе отреагировали на отказ Польши выполнить постановление Европейского суда, о чём сообщил пресс-секретарь комиссара ЕС по бюджету Йоханнес Хан. Как напоминает N-TV, в сентябре судьи Люксембурга обязали Польшу выплачивать ежедневный штраф в размере полумиллиона евро. Варшава намерена обжаловать решение Брюсселя.

Своим решением Еврокомиссия создаёт новый прецедент в многолетнем споре с Польшей о верховенстве закона. В данном случае речь идёт о польском карьере по добыче бурого угля Туров, расположенном в приграничном треугольнике Польши, Чехии и Германии. Чешская Республика подала жалобу в Европейский суд, поскольку Польша не провела правильную оценку воздействия на окружающую среду, — и выиграла его.

Теперь Еврокомиссия объявила, что сократит бюджет Польши на сумму причитающегося штрафного платежа за один месяц. Это соответствует примерно €15 млн, отмечает N-TV. «Еврокомиссия выполняет своё юридическое обязательство по взысканию штрафов, наложенных судом», — подчеркнул пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари. Решение о сокращении средств помощи Польше вступит в силу через десять дней.

Национально-консервативное правительство Польши хочет испробовать «все правовые средства» против решения Брюсселя, как заявил пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер польскому информационному агентству PAP в Варшаве. Он назвал решение Европейского суда абсолютно необоснованным. Кроме того, он сослался на соглашение с Чешской Республикой от начала февраля, с помощью которого, согласно польским источникам, спор должен быть урегулирован.

В мае прошлого года Европейский суд уже вынес решение о немедленном закрытии карьера Туров. Жители приграничного района жалуются на воздействие пыли и шума, а также на снижение уровня грунтовых вод. Бывшее правительство Германии не присоединилось к иску, несмотря на собственные экологические проблемы.

Помимо этого, Польше также угрожает дальнейшее уменьшение финансирования со стороны ЕС: в споре о дисциплинарной палате для судей Верховного суда Польши Европейский суд назначил ежедневную выплату штрафа в размере €1 млн. Здесь Польша задолжала более €100 млн. Варшава недавно заявила, что уступит в этом конфликте.

Однако даже это не решило бы фундаментальную проблему: в октябре польское правительство добилось принятия конституционной поправки, которая ставит национальное законодательство выше законодательства ЕС. Из-за этого конфликта отложено выделение Польше помощи на восстановление после коронавируса в размере €36 млрд, пишет немецкий телеканал N-TV.



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