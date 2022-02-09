В Киеве пригрозили санкциями журналистам Reuters

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко раскритиковал журналистов агентства Reuters, которые взяли интервью у главы ДНР Дениса Пушилина.

Журналисты назвали Дениса Пушилина «лидером сепаратистов». По словам Николаенко, в Донбассе находятся не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. «Привлечение внимания к российским прокси создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению РФ к ответственности за свои преступления», – написал Николенко в Twitter.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что таком образом журналисты «легитимизируют терроризм» и дают площадку для озвучивания идей Кремля.

«Думаю, время еще раз напомнить, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Пересечение иначе будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Ткаченко.

Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию в планировании подготовки к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения не раз опровергали. Ранее американская The Washington Post опубликовала материал, в котором собрала данные о «вторжении» РФ на Украину с территории Белоруссии через Чернобыль, с севера и востока в сторону Днепра, а также с Черного моря.