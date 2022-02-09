Times – встречи на высшем уровне в Москве и Вашингтоне подтвердили раскол внутри НАТО

Прошедшие накануне переговоры лидеров в американской и российской столице вновь выявили противоречия союзников по Североатлантическому альянсу, которые «могут сыграть на руку» Кремлю, считает The Times. На встрече с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон демонстрировал склонность к компромиссу, а Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Джо Байденом дал понять, что ему претит идея потенциальной блокировки «Северного потока — 2», отмечает издание.



AP

Две недавние встречи мировых лидеров вызвали сомнения относительно единства НАТО. Существующие разногласия внутри альянса «играют на руку» Владимиру Путину и дают ему «ещё большее пространство для манёвра», пишет The Times.

Издание обращает внимание на поведение Олафа Шольца на его совместной пресс-конференции с Джо Байденом. Когда американский президент объявил, что США заблокируют «Северный поток — 2» в случае российского вторжения на Украину, немецкий канцлер, казалось, «потерял дар речи и даже не смог произнести название газопровода».

По словам газеты, Шольц считается «самым слабым звеном» НАТО. Он без энтузиазма относится к предложению ввести жёсткие санкции против Москвы, регулярно напоминает об ужасах Второй мировой в попытке избежать вовлечения Германии в очередной конфликт и отказывается помочь вооружить Украину.

Канцлер прибыл в американскую столицу на фоне предупреждений об «огромном» репутационном ущербе для его страны. Незадолго до переговоров американского и немецкого лидеров посол Германии в Вашингтоне написал домой телеграмму, в которой предупреждал: власти США считают, что Берлин «вступил в сговор с Путиным» ради газовых поставок.

Тем временем в Москве французский президент Эммануэль Макрон «успокаивающе» говорил об исправлении «ошибок прошлого», из-за которых РФ чувствует себя незащищённой. Он не проронил ни слова, когда его коллега Владимир Путин высмеивал заявления о том, что НАТО является оборонительным союзом, дал понять, что Москва может вступить в войну с альянсом из-за Крыма, и потребовал от Киева придерживаться мирных соглашений 2014 года, отмечается в статье.

На протяжении всей встречи Макрон демонстрировал своим поведением готовность к компромиссу. Он подчеркнул необходимость улучшения отношений между Европой и Россией, даже несмотря на то, что Путин назвал проевропейское восстание на Украине 2014 года переворотом, а также приводил Афганистан и Сербию в качестве доказательства натовской агрессии. Более того, глава Кремля попытался «подтрунить над» Киевом, предложив убежище экс-президенту Петру Порошенко, которого обвиняют в госизмене за предполагаемую поддержку «сепаратистов», считает The Times.

Вскоре после окончания публичной пресс-конференции Елисейский дворец сообщил о «необъявленных победах» Макрона, которому якобы удалось добиться от Москвы согласия вывести войска из Белоруссии после окончания совместных учений и отказа от дальнейших военных инициатив. Однако Кремль назвал разговоры о подобных шагах «преждевременными», поскольку их ещё нужно согласовать с США и остальными членами НАТО, подчёркивает издание.

Помогли ли эти две встречи как-то устранить раскол внутри НАТО, неизвестно. Хотя Путин и Макрон заявили, что достигли согласия по некоторым конкретным предложениям, пока не ясно, добился ли последний каких-либо прорывов или стал «очередным европейским лидером, серьёзно пострадавшим от встречи» с российским президентом, рассуждает The Times.