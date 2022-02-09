Путин: Инновационные проекты должны помогать укреплять безопасность и суверенитет России

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что результаты реализации инновационных проектов в РФ должны способствовать укреплению безопасности и суверенитета страны.

«Хочу подчеркнуть, важнейшие инновационные проекты, которые получают высокий статус, статус государственного значения, на них нужно обратить и приоритетное внимание. Их результаты должны оказать, без всякого преувеличения, серьезное, большое влияние на укрепление нашей безопасности, нашего суверенитета, на развитие страны, на повышение благополучия и качества жизни наших людей», – приводит его слова ТАСС.

По словам главы государства, такие проекты призваны обеспечить принципиально иной уровень защиты здоровья граждан, помогать развивать передовые экологические, безопасные технологии строительства жилья и организации общественного транспорта, а также в целом влиять на современный облик экономики и создавать новые сферы для приложения труда и самореализации граждан, в том числе молодежи.

Путин отметил, что отечественным инновационным программам будет оказана поддержка со стороны государства на всех этапах – от получения фундаментальных знаний до выхода продукта на рынок. «В этой связи прошу правительство выстроить четкий, хороший, реализуемый и согласованный со всеми механизм финансирования», – отметил президент.

Он призвал в приоритетном порядке профинансировать то, что уже заложено в бюджете на 2022 год, в том числе учесть такие проекты при распределении дополнительных источников финансирования.