 

Массовое ДТП на Рублевке решила проверить прокуратура

09.02.2022, 3:52, Новости дня
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Прокуратура столицы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП с пострадавшими на Рублевском шоссе, сообщили в прокуратуре Москвы.

«Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП находится на контроле. По предварительной информации, произошло столкновение шести транспортных средств, в результате ДТП пострадали три человека, один из них с тяжелыми травмами – перелом костей таза. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения»,  – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Москве на Рублевском шоссе произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. По предварительной информации, виновником ДТП мог стать водитель Mercedes, который, двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и врезался во впереди идущие машины. В ближайшее время предполагаемый виновник ДТП будет направлен на медицинское освидетельствование на предмет опьянения. СМИ сообщают, что за рулем Mercedes находился миллиардер Алексей Шепель.

Из четверых пострадавших трое оказались зажаты в машинах. Их деблокировали и передали медикам. На место аварии также прибыл санитарный вертолет для эвакуации пострадавших в больницу.



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