 

Песков: Серия международных встреч не отразилась на здоровье президента

09.02.2022, 3:08, Новости дня
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Плотная серия международных встреч не отразилась на здоровье президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Все хорошо. Здоров», – передает ТАСС со ссылкой на слова Пескова, который ответил на вопрос о здоровье Путина, так как тот кашлял во время заседания Совета по науке и образованию.

За последнюю неделя президент РФ провел несколько личных встреч в Кремле с руководителями Венгрии, Аргентины, Франции. Через несколько дней планируется встреча с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 



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