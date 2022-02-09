Песков: Серия международных встреч не отразилась на здоровье президента
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Плотная серия международных встреч не отразилась на здоровье президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
«Все хорошо. Здоров», – передает ТАСС со ссылкой на слова Пескова, который ответил на вопрос о здоровье Путина, так как тот кашлял во время заседания Совета по науке и образованию.
За последнюю неделя президент РФ провел несколько личных встреч в Кремле с руководителями Венгрии, Аргентины, Франции. Через несколько дней планируется встреча с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Смотреть комментарии → Комментариев нет