 

Минздрав объяснил правила получения сертификата переболевшими коронавирусом

09.02.2022, 3:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы они были, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме», – цитирует Кузнецова ТАСС.

Также в министерстве объяснили, что срок действия сертификата полученного после теста на антитела, составляет полгода. Таким способом можно получить документ лишь один раз.

А при основании положительного ПЦР-теста на вирус, подтвержденного результатами исследования на антитела, сертифкат можно будет получить на год с даты положительного ПЦР.

Напомним, выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Названа причина смерти Егора Просвирнина

30.08 / Жертвами авиаудара США в Кабуле стали девять мирных жителей

25.08 / Charite отменила пресс-конференцию о состоянии Навального

05.08 / Зафиксирован абсолютный минимум количества льда в Арктике

22.07 / Роспотребнадзор оценил эффективность полыни против COVID

01.09 / Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

13.07 / Компания Samsung использует новые объективы камер, которые позволят уменьшить толщину смартфонов

10.08 / Стартовал новый этап конкурса для школьников «Большая перемена»

27.01 / Китай отреагировал на решение РФ и США продлить ДСНВ

20.10 / Россиянам пообещали доступность товаров первой необходимости в нерабочие дни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика