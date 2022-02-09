 

Мнение: Бездействие – благо

09.02.2022, 2:42, Разное
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Специфической особенностью нынешней сезонной инфекционной вспышки является ее полное соответствие норме. То есть — быстрый, буквально в две недели подъем заболеваемости, острый пик и снижение. Снижение только началось, но скорее всего, оно тоже будет достаточно крутым.

Кардинальное отличие от предыдущих «волн», каждая из которых характеризовалась мучительным и растянутым во времени процессом роста, насыщения, а затем и спада. Третья и четвертая «волны» (июнь-сентябрь 2021 и октябрь-декабрь 2021) фактически перетекли одна в другую без промежутка.

В чем разница? Да в том, что нынешняя вспышка проходит сама по себе, без вмешательства в ее ход. Раньше нам объясняли, что возможности здравоохранения небезграничны, и «растянутая» по времени «волна» позволяет как-то, но справиться с ситуацией. Отдельный вопрос — почему это возможности вдруг стали небезграничны, но его предпочитали не задавать, хотя бы потому, что буквально в декабре 19 года, за три месяца до «режима нерабочих дней» Собянин гордо отчитывался о процентах уничтожения московского здравоохранения. Какое уж тут «безгранично»…

Однако сейчас власть вообще не реагирует на происходящее. Не собираются экстренно министры с президентом, Путин не обращается к народу, в телевизоре — сплошная Украина… И всё нормально, как и должно быть. С одной поправкой — здравоохранение за два последних года убито окончательно. Отсюда и коллапс в первичном звене. Тем не менее, смертность растет гораздо меньшими темпами, чем заболеваемость, и объясняется это не столько самим заболеванием, а как раз уровнем развала медицины как таковой. Умирают не от ковида, а от десятков других заболеваний, которые теперь вообще не лечат.

Уже звучат предупреждения, что нас скоро ожидает всплеск онкозаболеваний. Странно — они ведь не имеют инфекционной природы? А ответ на поверхности: все силы брошены «на ковид», соответственно, первичные осмотры на онкозаболевания не проводятся. Люди появляются в больницах уже на второй, а то и последующих стадиях. Что существенно повышает риск фатального исхода. И так — по всем иным категориям. Уже поэтому даже когда «пандемия» будет официально объявлена завершенной, афтешок от борьбы с ней будет продолжаться еще несколько лет. Так что жертвы этой борьбы нужно считать и в будущем.

Катастрофа, которая у нас перед глазами, имеет не вирусную природу, а административную. Перед нами преступная халатность в лучшем случае. А возможно — и сознательный геноцид. Сегодня административная машина самоустранилась не потому, что внезапно к ней вернулся разум или совесть. Просто на предыдущей «волне» стало ясно, что управленческий коллапс в следующий раз будет неизбежен. А потому и было принято решение не реагировать ни на что. Как ни странно, но это решение оказывается наиболее разумным. Пользы от такого управления ноль, а вот вреда — очень много. И бездействие оказывается лучше любого действия.

Источник: Эль Мюрид



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