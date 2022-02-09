TikTok тестирует функции родительского контроля и возрастного рейтинга

В TikTok рассказали, что проводят небольшой тест на то, как контент с рейтингом для взрослых можно ограничить для детей либо самими пользователями, либо их родителями и опекунами.

Компания заявила, что опирается на стандарты оценки контента, уже используемые для фильмов и игр. Во время тестирования соцсеть также проверит, хотят ли контентмейкеры указывать возрастной рейтинг для своих видео.

Как отмечает Reuters, TikTok решил усилить контроль за контентом на фоне тщательной проверки со стороны властей США после критики Instagram за вред психическому здоровью подростков.

Контекст:

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Он был запущен в 2018 году.

В 2020 году TikTok стал, по данным компании App Annie, занимающейся цифровой аналитикой, самым часто загружаемым приложением в мире, писала BBC. Аналитики считают, что на популярность приложения повлияла пандемия – она способствовала регистрации большого количества новых пользователей, в том числе публичных людей.

В сентябре прошлого года аудитория этой соцсети достигла 1 млрд активных пользователей.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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