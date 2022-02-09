 

Данными об интимной переписке учительницы и школьника заинтересовались в СК

09.02.2022, 2:23, Новости дня
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Следователи начали проверку информации о том, что учительница из Самары вела переписку на интимные темы с учеником, информирует пресс-служба СУСК РФ по региону.

Скриншоты переписки учительницы немецкого языка с учеником девятого класса опубликовала «Комсомольская правда в Самаре», передает РИА «Новости».

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка», – рассказали в ведомстве, добавив, что преподаватель уволилась из школы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних.



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